Ушла из жизни защитница Пскова, узница концлагерей и почетный гражданин города Екатерина Перепелова

Ушла из жизни Екатерина Перепелова – человек удивительной судьбы, участник Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран труда, Почетный гражданин города Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Екатерина Перепелова родилась 18 марта 1927 года в деревне Лухново Псковского муниципального округа. Война застала ее в возрасте неполных 13 лет. Пережив ужасы немецкой оккупации, в 1944 году она вместе с сестрой была угнана в Литву на принудительные работы. Только в 1945 году они были освобождены Красной Армией.

После возвращения в разрушенный Псков Екатерина Перепелова, пройдя курсы Осоавиахима, стала бойцом-минером. Рискуя жизнью, она участвовала в разминировании города и района, обезвреживая мины, бомбы и снаряды.

В послевоенном Пскове найти работу было трудно, так как все предприятия были разрушены. Она работала телефонисткой в пожарной части, ухаживала за парком в музее города Пушкин, а вернувшись в Псков в 1965 году, трудилась на заводе радиодеталей, где и вышла на заслуженный отдых.

За свой доблестный труд Екатерина Ивановна была удостоена звания «Ветеран труда» и награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.

Прощание с Екатериной Ивановной состоится 30 апреля на кладбище «Белый Мох». Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

