Администрацию Печорского округа обязали создать службу по вопросам похоронного дела

По иску прокурора администрацию Печорского округа обязали создать спецслужбу по вопросам похоронного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура проверила соблюдение закона о погребении и похоронном деле. Установлено, что на территории муниципального округа до сих пор нет специализированной службы, которая должна заниматься вопросами организации похорон.

Несмотря на представление прокурора, нарушение закона устранено не было. В связи с этим прокурор направил иск в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Администрация Печорского муниципального округа обязана в течение одного года со дня вступления решения в законную силу создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Вместе с тем администрация попыталась обжаловать решение, но судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.

Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре Печорского района.