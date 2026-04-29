 
Общество

Администрацию Печорского округа обязали создать службу по вопросам похоронного дела

0

По иску прокурора администрацию Печорского округа обязали создать спецслужбу по вопросам похоронного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области. 

Прокуратура проверила соблюдение закона о погребении и похоронном деле. Установлено, что на территории муниципального округа до сих пор нет специализированной службы, которая должна заниматься вопросами организации похорон.

Несмотря на представление прокурора, нарушение закона устранено не было. В связи с этим прокурор направил иск в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Администрация Печорского муниципального округа обязана в течение одного года со дня вступления решения в законную силу создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.

Вместе с тем администрация попыталась обжаловать решение, но судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.

Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре Печорского района. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026