Ушел из жизни начальник вагонного участка Псков Игорь Дебуш

На 65-м году жизни скончался начальник вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», почетный железнодорожник и ветеран труда Игорь Дебуш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Руководитель и наставник Вагонного участка Псков с 40-летним опытом работы на железнодорожном транспорте. Его уход — невосполнимая утрата для всего коллектива и железнодорожной отрасли», — скорбят в коллективе.

Игорь Дебуш окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1984 году. Начинал свой путь на железнодорожном транспорте в должности старший приемосдатчик груза на станции Псков Октябрьской железной дороги (1984–1986).

С 1997 года он возглавил Псковскую дирекцию по обслуживанию пассажиров в поездах и на вокзалах Октябрьской железной дороги, реорганизованную в 2014 году в «Вагонный участок Псков» Северо-Западного филиала АО «ФПК» и руководил по настоящее время.

Прощание с Игорем Дебушем состоится 4 мая. В 11:00 состоится отпевание в церкви Богоявления Господня. Захоронение пройдет на кладбище «Орлецы 2» около 12:00-13:00.