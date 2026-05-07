Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области

На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.
Изображение сгенерировано ИИ
Возможны ограничения в работе связи и интернета. Установлен внештатный режим работы аэропорта Псков. Оперативные службы перешли в усиленный режим. Южные и восточные районы Псковской области - особое внимание!
Работает ПВО.
Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00.
«При информировании экстренных служб по возможности сообщайте количество беспилотников, примерную высоту и скорость, и самое главное - направление!»