Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области

На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Возможны ограничения в работе связи и интернета. Установлен внештатный режим работы аэропорта Псков. Оперативные службы перешли в усиленный режим. Южные и восточные районы Псковской области - особое внимание!

Работает ПВО.

«Напоминаю, приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к обломкам - смертельно опасно», - сказал Михаил Ведерников.

Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00.

«При информировании экстренных служб по возможности сообщайте количество беспилотников, примерную высоту и скорость, и самое главное - направление!»