Великолукский городской суд сохранил брак разругавшейся пары

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе великолучанки на решение мирового судьи о расторжении брака, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Истец обратилась к мировому судье с исковым заявлением о расторжении брака, указав, что дальнейшая совместная жизнь с супругом и сохранение семьи невозможны.

Сторонам был предоставлен срок для примирения, по окончании которого они не примирились, в связи с чем мировой судья вынес решение об удовлетворении иска, брак расторгнут.

В дальнейшем, в течение срока, установленного законом для апелляционного обжалования судебного решения, истец передумала, решила всё же сохранить семью и обратилась с апелляционной жалобой на решение мирового судьи о расторжении брака.

Несмотря на то, что основания для отмены решения суда в апелляционном порядке законодателем четко определены и изменение позиции истца по существу спора к их числу не относится, нормами ГПК РФ предусмотрена возможность отказа истца от иска, совершенного после принятия апелляционной жалобы. При принятии такого отказа от иска суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу.

В ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции истец сообщила, что стороны примирились, и представила заявление об отказе от иска.

Отказ был принят судом, в связи с чем производство по делу прекращено. Брак сохранен.