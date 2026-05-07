В облздраве опровергли слухи о ликвидации торакальной хирургии в Псковской областной больнице

В интернете появилась информация о том, что в Псковской областной клинической больнице закроется отделение торакальной хирургии с последующим увольнением профильных врачей. Псковская Лента Новостей обратилась с запросом в министерство здравоохранения Псковской области с просьбой разъяснить ситуацию. Там подтвердили, что изменения в структуре действительно произошли, однако они носят характер реорганизации, а не ликвидации отделения. 

В министерстве пояснили, что расчеты коечного фонда формируются в соответствии с ежегодно публикуемым письмом Минздрава России о формировании и экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год, исходя из численности населения региона. 

Согласно письму, потребность Псковской области в оказании медицинской помощи по профилю «торакальная хирургия» составляет 256 случаев госпитализации в год, что соответствует десяти койкам. Сообщается, что указанного количества коек недостаточно для формирования специализированного отделения торакальной хирургии, в связи с чем, по согласованию с министерством, администрация Псковской областной клинической больницы реорганизовало отделение торакальной хирургии в койки торакальной хирургии хирургического отделения филиала «Псковский городской» ПОКБ.

В штате хирургического отделения филиала «Псковский городской» имеется врач-торакальный хирург. Оказание специализированной медицинской помощи по профилю «торакальная хирургия» оказывается в необходимом объеме, подчеркнули в министерстве. 

«Дополнительно сообщаем, что медицинская помощь по профилю "торакальная онкология" оказывается в условиях отделения абдоминальной и торакальной онкологии ГБУЗ ПО "Псковский областной клинический онкологический диспансер"», - отметили в облздраве.
