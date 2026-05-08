В зоне проведения СВО приостановлены боевые действия

В зоне проведения СВО приостановлены боевые действия в связи с перемирием в честь Дня Победы.

Ранее Минобороны РФ, в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, объявило перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая 2026 года.

В случае нарушения перемирия Украиной ВС РФ дадут адекватный ответ, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в случае попыток сорвать парад Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева, пишет «Интерфакс». Российский МИД призвал зарубежные страны обеспечить эвакуацию из Киева дипкорпуса. Минобороны РФ призвали гражданское население столицы Украины своевременно покинуть город.

 

