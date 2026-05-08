Супруги-долгожители и блокадница принимали поздравления в Псковском округе

Ветераны Псковского муниципального округа продолжают получать персональные поздравления с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Поздравлениями чествовали супругов Николая и Лилию Мишуковых, которые живут вместе уже 70 лет.

«Удивительные, творческие, невероятно душевные люди: Николай Михайлович известен в нашем регионе и далеко за его пределами. Супруга Лилия Павловна – его опора и вдохновение, всегда улыбчивая и приветливая, а ведь ранние годы ее жизни выпали на суровые испытания – блокаду Ленинграда, страшные, голодные годы войны и послевоенного восстановления страны. Поэтому для Мишуковых День Победы – святой и самый главный праздник», – отметила Наталья Федорова, добавив, что творческим людям было особенно приятно получить музыкальное поздравление.

Глава муниципалитета вместе с депутатами Собрания округа Андреем Ключко и Юрием Михайловским поздравила и жительницу блокадного Ленинграда Веру Архипову.

«Цветы, подарки, приятное общение, небольшой концерт, который заинтересовал местных мальчишек. Андрей Васильевич, как галантный кавалер, пригласил Веру Петровну на танец. Внимание, которое мы оказываем нашим ветеранам, вызывает у них позитивные эмоции и праздничное настроение! Спасибо за Победу!» – резюмировала Наталья Федорова.