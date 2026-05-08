Супруги-долгожители и блокадница принимали поздравления в Псковском округе

Ветераны Псковского муниципального округа продолжают получать персональные поздравления с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.
Поздравлениями чествовали супругов Николая и Лилию Мишуковых, которые живут вместе уже 70 лет.
Глава муниципалитета вместе с депутатами Собрания округа Андреем Ключко и Юрием Михайловским поздравила и жительницу блокадного Ленинграда Веру Архипову.
«Цветы, подарки, приятное общение, небольшой концерт, который заинтересовал местных мальчишек. Андрей Васильевич, как галантный кавалер, пригласил Веру Петровну на танец. Внимание, которое мы оказываем нашим ветеранам, вызывает у них позитивные эмоции и праздничное настроение! Спасибо за Победу!» – резюмировала Наталья Федорова.