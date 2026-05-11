 
Общество

Псковский приют для животных спас собаку, срезав зацементировавшуюся шерсть

1

11 мая за псковским онкодиспансером на железнодорожных путях нашли собаку в запутавшейся шерсти, сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте «Лесопилка».

Фото и видео: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Как отмечают в приюте, люди не сразу поняли, что горка земли - это собака. Эта «горка» вдруг пошла и, тыкаясь в рельсы, пыталась убежать. Затем её привезли в приют.

 

«Первое желание - избавить собаку от всего того, что на ней образовалось. Так и сделали. 2 часа работы с машинкой и... ого! Появились лапки, хвост. Глаза пришлось искать, отмачивать, убирать "тонны" гноя и снова... ого, вот и глаза, и они видят! На лапках шерсть зацементировалась! Не поддавалась ни машинке, ни ножницам, и даже острое лезвие не смогло надрезать бетонные оковы на лапках. Пришлось размачивать», - рассказали в приюте.

Все 2 часа собака молча терпела все манипуляции.

«И вот панцирь убран. Глаза отмыты, лапы освобождены, и перед нами совершенно очаровательный мальчишка», - сообщили в приюте.

Скоро питомец будет искать новый дом.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026