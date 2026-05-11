Псковский приют для животных спас собаку, срезав зацементировавшуюся шерсть

11 мая за псковским онкодиспансером на железнодорожных путях нашли собаку в запутавшейся шерсти, сообщили Псковской Ленте Новостей в приюте «Лесопилка».

Фото и видео: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Как отмечают в приюте, люди не сразу поняли, что горка земли - это собака. Эта «горка» вдруг пошла и, тыкаясь в рельсы, пыталась убежать. Затем её привезли в приют.

«Первое желание - избавить собаку от всего того, что на ней образовалось. Так и сделали. 2 часа работы с машинкой и... ого! Появились лапки, хвост. Глаза пришлось искать, отмачивать, убирать "тонны" гноя и снова... ого, вот и глаза, и они видят! На лапках шерсть зацементировалась! Не поддавалась ни машинке, ни ножницам, и даже острое лезвие не смогло надрезать бетонные оковы на лапках. Пришлось размачивать», - рассказали в приюте.

Все 2 часа собака молча терпела все манипуляции.

«И вот панцирь убран. Глаза отмыты, лапы освобождены, и перед нами совершенно очаровательный мальчишка», - сообщили в приюте.

Скоро питомец будет искать новый дом.