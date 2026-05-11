43 тысячи жителей Псковской области уже сделали выбор в голосовании за объекты благоустройства

43 тысячи жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщил губернатор Михаил Ведерников «ВКонтакте». 

В этом году в отборе участвуют 113 общественных территорий, 64 из них предложены гражданами, 49 – органами местного самоуправления.

«И только сами жители могут определить, что же нужно сделать в первую очередь, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Привлекая средства президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», мы делаем наши города, посёлки и деревни уютнее и красивее. За 6 лет участия в программе ФКГС мы благоустроили сотни общественных пространств и дворовых территорий».

Проголосовать за объекты может каждый, кому исполнилось 14 лет, на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтёров, которых легко узнать по экипировке с символикой проекта.

Голосование продлится до 12 июня.  

