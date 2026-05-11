 
Общество

Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе растворимого кофе

0

Качественный растворимый кофе отличается светло-коричневым оттенком, при этом он должен без остатка растворяться в воде, рассказал директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

«Качество растворимого кофе можно определить еще до приготовления: он имеет светло-коричневый, карамельный оттенок. Более темный цвет может говорить о горьком вкусе и менее выраженном аромате. Качественный кофе должен полностью раствориться в воде любой температуры, поэтому если на дне чашки остается гуща или крупинки, это может говорить о лишних примесях», - сказал он.

Также стоит обратить внимание на аромат. По словам Митрофанова, аромат напитка должен быть естественным. Слишком яркие фруктовые или карамельные ноты могут указывать на добавки, которыми иногда маскируют пересушенный кофе с древесными или горелыми оттенками.

Помимо этого, Митрофанов отметил быстрый рост популярности в России кофе в дрип-пакетах. Так, по его данным, в начале этого года выручка десятки лидеров в категории «кофе в дрип-пакетах» на маркетплейсах выросла почти в 2 раза в годовом выражении.

«Результат заваривания напитка напрямую зависит от способа приготовления. Для дрип-кофе лучше использовать высокую емкость, от 10 сантиметров и выше, чтобы фильтр не соприкасался с напитком. Если пакет начинает "плавать", кофе не проливается, а настаивается, и вкус получается менее насыщенным», - добавил эксперт.

Стандартный рецепт приготовления дрип-пакета включает в себя три пролива водой с паузами по 45 секунд, рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, такой подход помогает равномерно извлечь вкус. «Если налить всю воду сразу, напиток выйдет менее сбалансированным, а лишняя жидкость может перелиться через фильтр. При недостаточном объеме воды кофе получится слабым и водянистым», - объяснил он. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026