3222 случая ОРВИ выявили в Псковской области за минувшую неделю

3 222 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрировали в Псковской области с 4 по 10 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Это на 43,1% выше уровня предыдущей недели. Среди заболевших в области доля детей до 14 лет – 59,1%.

В городе Пскове зарегистрировано 1278 случаев ОРВИ, или 39,7 % от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 25 человек с симптомами ОРВИ, что на 17 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.