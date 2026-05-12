 
Общество

В голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2027 году приняли участие почти 5 тысяч псковичей

Общественное голосование по выбору территорий для благоустройства в 2027 году стартовало в Пскове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже почти 5 тысяч жителей округа приняли участие в голосовании, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в мессенджере Max.

Проголосовать можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

 

Для тех, кто не уверен в своих силах при работе с интернетом, на территории населённых пунктов округа ежедневно работают 62 волонтёра Центра добровольчества. Они прошли специальное обучение и готовы помочь технически, но выбор территории для голосования каждый делает самостоятельно.

 

Волонтёров легко узнать по брендированным жилетам и бейджам. Как отметила глава Псковского округа Наталья Фёдорова, голосовать могут все желающие с 14 лет, при этом прописка в конкретном населённом пункте не требуется.

«В этом году молодые люди, проживающие в округе, проявляют заметную активность — спасибо, ребята! Ваш голос — это вклад в развитие округа и создание комфортной среды для жизни!» — обратила внимание на активность молодёжи Наталья Фёдорова.

