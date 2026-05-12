 
Общество

Желающих достичь долголетия людей призвали придерживаться простого правила «5-4-3-2-1-0»

1

Хирург и гастроэнтеролог Альваро Кампильо призвал людей, которые желают достичь долголетия, придерживаться простого правила «5-4-3-2-1-0». Его слова передает издание ABC.

Во-первых, по словам Кампильо, чтобы продлить жизнь, необходимо пять дней в неделю заниматься физическими упражнениями. Во-вторых, ночью нужно спать столько часов, чтобы полностью успели завершиться четыре цикла сна, добавил он.

Кроме того, как добавил специалист, употреблять пищу необходимо не более трех раз в день. Ужинать он призвал как минимум за два часа до сна. Также он посоветовал не допускать сидения более одного часа подряд. «И ни одного дня без улыбки», — заключил доктор.

Ранее эндокринолог Анастасия Черных рассказала об убивающих молодость продуктах. Она утверждает, что сахар ведет к быстрому старению организма.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026