 
Общество

Россиян предупредили о возбуждении уголовного дела за выброшенный из окна квартиры окурок

Окурок, выброшенный из окна квартиры, может обернуться для россиян штрафом и даже уголовным делом. Об этом адвокат Александр Зорин рассказал во вторник, 12 мая.

По словам эксперта, прямого законодательного запрета на курение на балконе или сброс окурков из окна в федеральном законодательстве не содержится, но это не исключает ответственности за содеянное.

Ответственность за брошенный на улицу окурок фиксируют три федеральных закона: «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Несоблюдение этих требований образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, санкция которой влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном совершении данного правонарушения в течение года штраф для граждан возрастает до 5 тыс. рублей», — предупредил Александр Зорин в беседе с «Абзацем».

Если же выброшенный окурок спровоцировал пожар, размер штрафа увеличится многократно, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Если указанных последствий не было, сумма штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В том случае, если в результате падения окурка погибли люди, виновнику будет грозить уголовная ответственность до двух лет лишения свободы, предупредил адвокат.

