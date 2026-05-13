Почти 80% псковичей готовы подрабатывать вне своей основной специальности — опрос

79% опрошенных псковичей допускают подработку за пределами основной профессиональной сферы. Это следует из опроса 2,5 тысячи респондентов, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по поиску подработки рядом с домом «Моя смена».

При этом их мотивация различается: 30% респондентов указали, что им нравится разнообразие и они охотно берутся за разные задачи, тогда как 49% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 8% предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 5% намерены подрабатывать только по своей специальности.

Возраст заметно влияет на готовность выходить за рамки основной специальности. Среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет показатель практически одинаков и держится на уровне 81-83%. Среди 45-54-летних он немного ниже — 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет – только 65% допускают для себя такую возможность.

Финансовая мотивация является основной для псковичей, которые берут подработки из других профессиональных областей: 45% хотят увеличить доход или нуждаются в дополнительном заработке. Еще 23% стремятся иметь деньги для личных нужд, а 21% копят на конкретную покупку. Также 19% называют причиной наличие свободного времени, которое хочется потратить с пользой. Еще 16% хотят попробовать себя в новых профессиях, а 15% говорят, что такой формат заработка им просто комфортнее. Еще 14% считают подработку возможностью развить новые навыки.

Исследование также показало, что при выборе подработки псковичей в первую очередь интересуют гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — это назвали главным 40%. Далее следуют возможность совмещать подработку с другими делами (31%), быстрая выплата денег (27%) и близость к дому (21%). Возможность работать удаленно важна для 17% опрошенных.

При этом подработка уже является достаточно частым форматом занятости. Так, за последние три месяца каждый четвертый опрошенный (26%) работал на нескольких разных позициях: 9% делают это регулярно, 17% пробовали 2–3 разные работы. Еще 38% такого опыта пока не имеют, но хотят попробовать, а 36% намерены оставаться на одной позиции и менять подход не планируют.

Среди тех, кто подрабатывал в последние три месяца, наиболее популярны профессии из сферы физического и торгового труда. Лидируют разнорабочий и мерчандайзер/работник торгового зала (по 18%), упаковщик и комплектовщик (17%), продавец-кассир (16%). Далее следуют грузчик/кладовщик (по 12%), курьер (11%), уборщик (10%), водитель (9%).