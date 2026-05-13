 
Общество

Очный старт второго трека акции «Диктант здоровья» состоялся в псковском лицее

0

Очный старт второго трека всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» состоялся в медицинских классах Лицея «Развитие» в Пскове, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фотографии: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Будущие врачи успешно ответили на 20 вопросов нового трека «Диктанта здоровья» 12 мая. Напомним, вторая серия масштабного проекта Роспотребнадзора стартовала 4 мая и посвящена здоровому питанию и двигательной активности. Она так и называется: «Движение — жизнь. Питаемся правильно».

Вопросы ребятам зачитывали заслуженные эксперты – заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Наталья Адамова и заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская.

Лицеисты узнали, почему восстановление так же важно, как и сама нагрузка, почему имеет значение не только состав, но и режим принятия пищи, что на самом деле значит «здоровое питание» и как разминка спасает от травм. Все материалы разработаны экспертами Роспотребнадзора и соответствуют принципам доказательной медицины.

Присоединиться к прохождению «Диктанта здоровья» может любой желающий по ссылке: диктант-санпросвет.рф.

 
«Благодарим руководителей и педагогической коллектив Лицея «Развитие» в Пскове за теплый прием, любознательных учеников и интерес к проекту Роспотребнадзора «Диктант здоровья», — комментируют в управлении.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026