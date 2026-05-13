Очный старт второго трека акции «Диктант здоровья» состоялся в псковском лицее

Очный старт второго трека всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» состоялся в медицинских классах Лицея «Развитие» в Пскове, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Будущие врачи успешно ответили на 20 вопросов нового трека «Диктанта здоровья» 12 мая. Напомним, вторая серия масштабного проекта Роспотребнадзора стартовала 4 мая и посвящена здоровому питанию и двигательной активности. Она так и называется: «Движение — жизнь. Питаемся правильно».

Вопросы ребятам зачитывали заслуженные эксперты – заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Наталья Адамова и заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская.

Лицеисты узнали, почему восстановление так же важно, как и сама нагрузка, почему имеет значение не только состав, но и режим принятия пищи, что на самом деле значит «здоровое питание» и как разминка спасает от травм. Все материалы разработаны экспертами Роспотребнадзора и соответствуют принципам доказательной медицины.

Присоединиться к прохождению «Диктанта здоровья» может любой желающий по ссылке: диктант-санпросвет.рф.