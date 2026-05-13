Сегодня в Опочке состоится экосубботник в рамках акции «Вода России»

Экосубботник состоится сегодня, 13 мая, в 16:00 в Опочке в рамках акции «Вода России» федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и проекта партии «Единая Россия» «Защита животного мира», сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая сектором по работе с молодежью Опочецкого районного центра культуры Светлана Григорьева.
Изображение сгенерировано нейросетью
Сбор всех желающих принять участие состоится в городе Опочка на улица Калинина, дом 2А (Дом культуры). Регистрация для участия в экосубботнике проходила с помощью волонтерской платформы «Добро». Участие в экомероприятии примут примерно пять-шесть человек.
Чаще всего в подобных акциях участвуют общественно активные школьники, которые беспокоятся об окружающей среде, рассказала Светлана Григорьева.
Планируется очистить прибрежную зону участка реки Великой, который проходит через Опочку. Всем участникам предлагается соответствующе одеться, не марко и с непромокаемой обувью, также приветствуется, если волонтеры принесут свои грабли для более легкого очищения труднодоступных мест. В частности, придется вылавливать мусор из реки. Остальные необходимые расходники, мусорные пакеты и перчатки, предоставляются министерством природных ресурсов и экологии Псковской области.
Мероприятие планируется на 1-1,5 часа, при возникновении каких-либо трудностей экосубботник может задержаться до полного очищения запланированной территории.
Экосубботник «Вода России» — это традиционное ежегодное мероприятие, волонтеры ежемесячно выходят в подобные рейды. Планирование мероприятий начинается с зимы, а активность стартует с установлением теплой погоды. В 2026 году подобные акции начались с марта.
Акция «Вода России» в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и проекта партии «Единая Россия» «Защита животного мира» в городе Опочка проводится с 2019 года. «Мы регулярно проводим подобные экосубботники, убираемся. Сейчас уже видны плоды наших трудов: люди стали в принципе меньше мусорить в разных местах. Ну и абсолютно точно мы воспитываем культуру в наших волонтерах. Они сами не мусорят, потому что регулярно помогают все убирать, еще и своим друзьям объясняют, почему этого делать не надо», — комментирует Светлана Григорьева.