Сегодня в Опочке состоится экосубботник в рамках акции «Вода России»

Экосубботник состоится сегодня, 13 мая, в 16:00 в Опочке в рамках акции «Вода России» федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и проекта партии «Единая Россия» «Защита животного мира», сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая сектором по работе с молодежью Опочецкого районного центра культуры Светлана Григорьева.

Сбор всех желающих принять участие состоится в городе Опочка на улица Калинина, дом 2А (Дом культуры). Регистрация для участия в экосубботнике проходила с помощью волонтерской платформы «Добро». Участие в экомероприятии примут примерно пять-шесть человек.

Чаще всего в подобных акциях участвуют общественно активные школьники, которые беспокоятся об окружающей среде, рассказала Светлана Григорьева.

«Чистые водоемы без пластика и мусора — это залог здоровья и безопасности птиц, рыб и лесных обитателей. Очищая берега сегодня, мы спасаем экосистему и защищаем дом для сотен видов животных. Экосубботник, а не просто субботник, потому что у нас всегда раздельный сбор мусора, к тому же это прибрежная территория, мы сохраняем экологию нашего водоема, нашей реки», — отмечает она.

Планируется очистить прибрежную зону участка реки Великой, который проходит через Опочку. Всем участникам предлагается соответствующе одеться, не марко и с непромокаемой обувью, также приветствуется, если волонтеры принесут свои грабли для более легкого очищения труднодоступных мест. В частности, придется вылавливать мусор из реки. Остальные необходимые расходники, мусорные пакеты и перчатки, предоставляются министерством природных ресурсов и экологии Псковской области.

Мероприятие планируется на 1-1,5 часа, при возникновении каких-либо трудностей экосубботник может задержаться до полного очищения запланированной территории.

Экосубботник «Вода России» — это традиционное ежегодное мероприятие, волонтеры ежемесячно выходят в подобные рейды. Планирование мероприятий начинается с зимы, а активность стартует с установлением теплой погоды. В 2026 году подобные акции начались с марта.

«Иногда волонтеры-активисты проявляют инициативу, и когда они едут на отдых, то могут самостоятельно провести экоакцию в рамках проекта «Вода России» с последующем фотоотчетом», — отмечает Светлана Григорьева.

Акция «Вода России» в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и проекта партии «Единая Россия» «Защита животного мира» в городе Опочка проводится с 2019 года. «Мы регулярно проводим подобные экосубботники, убираемся. Сейчас уже видны плоды наших трудов: люди стали в принципе меньше мусорить в разных местах. Ну и абсолютно точно мы воспитываем культуру в наших волонтерах. Они сами не мусорят, потому что регулярно помогают все убирать, еще и своим друзьям объясняют, почему этого делать не надо», — комментирует Светлана Григорьева.