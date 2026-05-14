Пскович погасил задолженность по алиментам после возбуждения уголовного дела

Меры уголовно-правового воздействия помогли напомнить 50-летнему жителю Псковской области об обязанностях перед двумя сыновьями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по региону, мужчина выплатил 351 тысячу рублей задолженности по алиментам после того, как в отношении него возбудили уголовное дело. 

На исполнении у судебных приставов в отделении по городу Пскову и Псковскому району находилось исполнительное производство по взысканию алиментов с 50-летнего псковича в пользу двух несовершеннолетних сыновей.

К должнику применили меры административного воздействия: его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), однако это не побудило мужчину погасить долг. Тогда дознаватель отделения возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и передал материалы на рассмотрение в суд.

Осознав возможные последствия, должник в полном объеме погасил задолженность перед детьми — для этого он использовал личные сбережения. В результате уголовное дело было прекращено. Текущие выплаты по алиментам остаются на контроле у судебного пристава-исполнителя.

