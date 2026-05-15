Андрей Ниневский назначен врио ректора ПОИПКРО

Андрей Ниневский назначен врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.



Ранее Андрей Ниневский возглавлял отдел региональной политики министерства образования Псковской области, руководил управлением образования администрации Великолукского района, а также работал учителем и заместителем директора по воспитательной работе в общеобразовательных учреждениях.



Андрей Ниневский имеет 15-летний стаж работы в сфере образования.