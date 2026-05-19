О родном крае и для псковичей: проекты-победители представили на пятилетии ПФКИ

В этом году Президентский фонд культурных инициатив отмечает 5-летие. В честь этого события на площадке проектного офиса фонда собрались победители конкурсов ПФКИ - чтобы поделиться опытом, поговорить о творчестве и о новых идеях. В их числе - Псковская Лента Новостей, на сайте которой реализуется просветительский проект «Гражданской прессы» «Гении земли Псковской». Подробности о праздничном мероприятии - в нашем репортаже.

17 мая 2021 года указом президента Владимира Путина было объявлено о создании фонда культурных инициатив. «Уже 5 лет наши офисы работают, обучают заявителей, радуются вашим успехам», - напомнила, открывая торжественное мероприятие, руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области Светлана Бринюк.

Несмотря на то, что в Псковской области проектный офис работает только три года, региону есть чем гордиться. Победителями грантовых конкурсов от ПФКИ стали 63 организации из Псковской области. В рамках праздника руководители творческих инициатив и авторские коллективы не только могли напомнить о своих проектах, но и услышали слова благодарности за работу на благо родного края.

Яркие проекты

Ряд культурных инициатив, в том числе и выходящий на сайте ПЛН проект «Гении земли Псковской», был представлен как раз в рамках тематического направления «Проекты о нашем крае». «Он направлен на молодежную аудиторию и ставит перед ней примеры подлинного служения Родине через искусство», - отметил ведущий мероприятия, приглашая на сцену представителя организации-победителя конкурса.

Реализацией проекта занимается ООО «Гражданская пресса». «Гении земли Псковской» - это серия видеофильмов, радиопрограмм и публицистических статей, которые рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковщиной.

Герои проекта «Гении земли Псковской»:

Вениамин Каверин — автор романа «Два капитана» о любви, долге, чести и дружбе, а также об открытии Северного морского пути, значимой сегодня транспортной артерии.

Семен Гейченко — музейщик, возродивший после войны Пушкинский заповедник и создавший Всероссийский пушкинский праздник поэзии.

Николай Римский-Корсаков — автор опер, созданных на национальном материале («Садко», «Ночь перед Рождеством», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане»), в том числе, творивший в усадьбе, до сих пор сохранившейся в Псковской области.

Ольга Сергеева — фольклорная певица, ставшая музыкальным символом Родины для Тарковского в его фильме «Ностальгия», режиссер называл ее творчество «знаком русского».

Маргарита Ямщикова (литературный псевдоним Ал. Алтаев) — писательница, чьи книги после революции соперничали по популярности с произведениями Максима Горького.

Юрий Спегальский — выдающийся знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, художник, на основе работ которого были возрождены памятники старины Пскова, включенного советским правительством в перечень 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

Модест Мусоргский — прославленный русский композитор, родившийся в Псковской губернии и поддерживавший с нею постоянную связь.

Петр Оссовский — живописец, Народный художник и лауреат Государственной премии СССР, академик. «Земля и люди, на ней живущие», - так он определял творческую направленность своих поисков.

Савва Ямщиков — посвятил свою жизнь изучению, реставрации и пропаганде древнерусского искусства, значительно повлиял на сохранение культурного наследия псковской земли.

Юрий Тынянов — писатель и драматург, переводчик, литературовед. Автор романов «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара». В литературоведении занимался разработкой проблем стихотворного языка.

Созданный по проекту контент получает широкое распространение в СМИ и соцсетях, в том числе, через ресурсы Псковской Ленты Новостей. Ранее та же команда с успехом завершила проект «Разговоры о важных», также получивший поддержку ПФКИ и посвященный десяти выдающимся псковичам-созидателям, внесшим большой вклад в развитие страны.

Направление «О нашем крае» также объединило еще несколько творческих проектов из Пскова и области. Среди них: «Экспедиция в креативное ремесло», которую реализовал АНО «Центр профессиональной компетенции и развития „Приоритет“». Проект был направлен на развитие креативных индустрий и помог частично решать проблемы региона через поддержку местных ремесленников и создание пространств для их деятельности.

Руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов представил сразу два проекта: «Познавательное путешествие в мир Древней Руси» и «Познавательное путешествие в мир Древней Руси. Продолжение традиции». Их ключевыми мероприятиями стало проведение исторической лаборатории с лекциями историков, археологов, мастер-классами и фестиваль интерактивной истории, который собрал сотни туристов, увлекающихся культурно-познавательным туризмом. Также в «Проекты о нашем крае» вошли региональные фестивали и конкурсы от АНО «Центр талантов», фотопроект Локнянского муниципального округа «О малой родине с любовью».

«Замечательные наши проекты о родном крае - все очень разные и с любовью о родине Большое спасибо, что активно принимаете участие. Сегодня мы всех благодарим», - сказала Светлана Бринюк.

В свою очередь участники поблагодарили сотрудников проектного офиса. «Желаем вам дожить до пятилетия псковского проектного офиса ПФКИ. И чтобы мы вас все не расстраивали и обогащали Псковскую область хорошими, интересными, творческими проектами», - сказала директор АНО «Центр профессиональной компетенции и развития „Приоритет“» Олеся Назарой.

Для авторских коллективов организаторы мероприятия приготовили не только добрые слова, но и памятные подарки - фигурки из стекла с надписью «5 лет ПФКИ».

«Чего мы достигли за 5 лет деятельности фонда? В Псковской области - это 94 проекта победителя. Это привлечённых 232 миллиона рублей и 255 миллионов собственных средств. Конечно же, нам есть к чему стремиться», - сказала Светлана Бринюк.

ПФКИ провел 11 основных и 5 специальных конкурсов. На сайте фонда зарегистрировано 130 тысяч человек. 114 тысяч заявок подано, и практически каждая десятая заявка — получила финансирование. Всего было поддержано проектов почти на 50 миллиардов рублей, они реализовывались в каждом регионе России. На данный момент в стране работает 37 проектных офисов и два представительства в Красноярске и Хабаровске.

Псковским офисом за этот период проведено 16 заявочных кампаний. «Сейчас идёт 17-я. До 30 июня вы можете принять участие и стать нашим 95-м победителем в Псковской области. Поэтому призываем активно формировать заявки», - отметила руководитель проектного офиса.

Полезный диалог

Надо отметить, что торжества по поводу 5-летия не ограничились торжественным мероприятием и праздничным концертом с участием музыкальных коллективов - победителей конкурсов ПФКИ. В фойе гостей ждала выставка артефактов проектов-победителей: книги, афиши, брошюры. А в одном из залов проектного офиса прошел круглый стол для участников проектов.

«Мы очень хотим быть полезными. Надеемся на открытый диалог, обсуждение ваших проблем и решения, которые мы сможем здесь найти. Я считаю, что мы семья - большая семья ПФКИ. Поэтому очень хочется с вами дружить домами и семьями», - сказала Светлана Бринюк.

Директор АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева поблагодарила участников за внимание к фонду. «Мы очень надеемся, что вам видна работа не только фонда в целом, но и наших коллег, которые прикладывают все силы, чтобы помогать вам воплощать ваши идеи. Потрясающие результаты, которые, я уверена, будут с каждым годом только увеличиваться благодаря нашей совместной работе. Надеюсь, что следующее пятилетие мы проведем вместе и еще большим кругом», - отметила она.

Участникам круглого стола предложили поговорить о креативных индустриях - отрасли экономики, которая поддерживается Президентским фондом культурных инициатив. «Зачастую когда мы говорим о креативе как о творчестве, не учитывая то, что это все-таки сектор экономики. И сегодня государство поддерживает молодежь, желающую открывать свой бизнес именно в этом секторе», - сообщила директор центра «Мой Бизнес» Анастасия Иванова.

По ее словам, на региональном уровне стартовал прием заявок на вступление в региональный реестр субъектов креативных индустрий. «В первую очередь, он вводится для того, чтобы нам увидеть всех представителей этой сферы на уровне региона. Во-вторых, с реестром в дальнейшем будет проводиться работа по отдельным мерам поддержки для представителей этой сферы», - сообщила она.

Пока же именно Фонд культурных инициатив дает возможность реализовывать такие проекты. И они тоже были представлены в рамках круглого стола. Например, проект Дарьи Калугиной по цифровой реставрации псковских памятников «Псков.360» или арт-резиденция «Лофт» , которая уже год работает в Пскове. «Мы со своей стороны, как можем, всеми силами стараемся развивать представителей творческих и креативных индустрий. У нас создано 6 сообществ, по аналогии с творческими и молодежными сообществами, которые созданы на базе Тавриды (экосистемы проектов для реализации творческого и профессионального потенциала молодых деятелей культуры и искусств-при.ред). В рамках этих сообществ у нас есть резиденты, и мы занимаемся их развитием, чтобы они могли принимать участие в разных проектах, арт-классах. Если коротко, наша концепция - делать из псковских творцов - творцов из Пскова», - рассказал менеджер по развитию спецпроектов креативного пространства «Лофт» Иван Корнышев.

Также в рамках мероприятия обсудили сотрудничество НКО с предпринимателями. По словам представителей «Деловой России», «коллаборация бизнеса с креативным кластером может дать аудитории не только продукт, но и эмоции, и впечатляющий опыт».

В заключение мероприятия организаторы поблагодарили гостей за идеи и реализованные мечты и планы. «Очень хочу, чтобы мы в таком же русле совместно продолжали эту работу. Мы рядом с вами и надеемся, что у вас еще будет много разных интересных проектов», - заключил руководитель проектного офиса.

Светлана Синцова