Быть осторожнее с антидепрессантами в жару призвали псковичей

В Псковской области потеплело: с утра +20 градусов, к обеду уже +28 градусов. Не каждый организм готов к такому стремительному росту температур. И даже любителям жары и зноя стоит ответственно подойти к данному вопросу. Как избежать солнечного удара, и что делать, если он все-таки произошел, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«При +30 градусах тепловой удар может наступить всего за 20–30 минут», — отметили в Роспотребнадзоре. Именно по этой причине ️псковичам предлагают ознакомиться с мерами предосторожности: выбирать легкую светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор, пить больше воды: 1,5-2 литра в день, ограничить физическую активность с 11:00 до 16:00, чаще принимать прохладный душ, избегать употребления тяжелой жирной пищи и алкоголя.

«Будьте аккуратны при употреблении в жару антигистаминных препаратов, средств от повышенного давления и отеков, слабительных средств, лекарства от болезни Паркинсона, антидепрессантов», — отмечают в Роспотребнадзоре.

