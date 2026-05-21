Показания онкопрепарата расширят на два вида рака

Показания онкологического препарата «Арейма» расширят на рак печени и молочной железы в ближайшее время, сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.

В четверг глава Минпромторга России Антон Алиханов дал старт полного цикла производства в России онкологического препарата «Арейма» с международным непатентованным наименованием камрелизумаб на производственном комплексе компании «Петровакс Фарм».

«У нас показания: рак пищевода, рак носоглотки, рак легкого, на сносях - рак печени и самый сложный - рак молочной железы, крайне негативный, когда ничего не помогает. Это то, что в ближайшее время. Рак молочной железы в августе ожидаем, а печень - до конца года», - сказал Кирилл Данишевский.

«Арейма» (камрелизумаб) - иммуноонкологический препарат, зарегистрированный в России для лечения местнораспространенного и метастатического плоскоклеточного рака пищевода, рецидивирующего и метастатического рака носоглотки, местнораспространенного или метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого, местнораспространенного или метастатического плоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого, пишет РИА Новости.