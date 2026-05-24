Мошенники стали предлагать подросткам подработку на летние каникулы

Мошенники звонят подросткам от лица частных компаний и предлагают фейковую подработку на летние каникулы — схема направлена на кражу персональных данных, рассказали в сервисе «МТС Защитник».

«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с поиском работы на летние каникулы. Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с данными жертв», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что злоумышленники настойчиво предлагают подросткам особо выгодные условия и гибкий график: если потенциальная жертва начинает интересоваться предложением, ей присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь на самом деле попадает на фишинговый сайт, где вводит личные данные: в результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток.

В сервисе напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из смс или мессенджеров, пишет РИА Новости. Эксперты порекомендовали всегда проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах.

«В случае, если вам и вашим детям стали поступать такие настойчивые предложения о подработке, немедленно прекратите диалог и положите трубку. Если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь за помощью в правоохранительные органы», — добавили там.