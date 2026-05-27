Завершился проект «Забота по соседству — Псковский район», реализованный при поддержке «фонда Тимченко» (благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко). Проект действовал с сентября 2025 по май 2026 года в рамках работы представительства благотворительного фонда помощи пожилым людям «Долго и счастливо».

Главная цель социальной инициативы — создать удобную и доступную систему комплексной поддержки для пожилых жителей Псковского района, где каждый нуждающийся сможет получить необходимую помощь и квалифицированную консультацию.

За время реализации проекта команда провела серию выездных встреч-консультаций в разных волостях района. На этих встречах пожилые люди получали информацию о видах помощи, делились своими проблемами, обращались за поддержкой и обсуждали насущные вопросы.

Помощь была оказана по нескольким направлениям:

Продуктовая поддержка: подопечные с минимальной пенсией получили продуктовые наборы.

Медицинская помощь: от первичного обращения до выдачи лекарственных препаратов.

Индивидуальные консультации: для каждого обратившегося разработали персональный маршрут помощи. Это включало оформление льгот и выплат, запись к врачу, юридические консультации, помощь в составлении обращений в инстанции и решение личных вопросов.

Особое внимание — здоровью и финансовой грамотности

Благодаря совместной работе с региональным отделением всероссийского движения «Волонтёры-медики» участники встреч узнали много нового о сохранении здоровья. Темы лекций: профилактика диабета и инсульта, сердечно-сосудистые заболевания, правильное питание.

Также для пожилых людей провели занятия по финансовой грамотности: система долгосрочных накоплений, возврат средств за купленные лекарства, защита от мошенничества.

Социально-бытовая помощь и волонтёры

Многие подопечные получили различные виды социально-бытовой помощи благодаря сотрудничеству с Псковским городским молодёжным центром и Псковским объединением Союза студенческих отрядов. Волонтёры проводили уборку в домах, мыли окна, приносили продукты и воду, помогали раскладывать и колоть дрова. А ещё — поздравляли пожилых людей с Новым годом, 8 Марта и 9 Мая, даря тепло и внимание.

Местные активисты — особая благодарность

Благодаря проекту удалось выявить нескольких активных жителей в волостях. Эти неравнодушные люди с энтузиазмом откликались на наши инициативы, безвозмездно помогали односельчанам и активно участвовали в организации выездных мероприятий.