 
Общество

Александр Сорокин: Инфраструктура детских лагерей нуждается в серьёзных капитальных вложениях

0

В Псковской области остро стоят вопросы состояния инфраструктуры детских оздоровительных лагерей и нехватки квалифицированных кадров для летнего отдыха детей. Об этом сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии отметил, что большинство лагерей построены в 1960–1970-х годах и требуют капитального ремонта.

«Основная масса лагерей у нас построена в шестидесятых–семидесятых годах. Да, есть и построенные в девяностых, но это всё равно достаточно давно. Ни один из них не переживал капитального ремонта. То есть мы понимаем: инфраструктура нуждается не только в ежегодной заботе, но и в серьёзных капитальных вложениях», — подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что загородные лагеря на зимний период уходят на консервацию, что усложняет их круглогодичное использование и развитие инфраструктуры.

«Мы считаем, что надо стремиться к круглогодичному детскому отдыху. Надо отдать должное, многие школы открывают пришкольные лагеря на весенние, осенние каникулы, но инфраструктура пока этого не позволяет», — пояснил Александр Сорокин.

В числе кадровых проблем министр назвал нехватку опытных педагогов и воспитателей для работы в летних лагерях. Для решения этого вопроса привлекают студентов Псковского государственного университета и педагогических колледжей, а также ведут переговоры с вузами других регионов.

«Мы привлекаем студентов, в том числе из Санкт-Петербургского государственного университета. В этом году впервые будет профильная смена естественно-научной направленности, где преподаватели СПБГУ будут работать с детьми», — сообщил Александр Сорокин.

В регионе также обсуждается создание регионального стандарта детского отдыха, который должен закрепить требования к инфраструктуре, кадровому составу и содержанию программ. Министр отметил, что для системного развития отрасли необходимо объединение усилий министерства, вузов и студенческих отрядов.

«Мы говорим о поэтапном развитии системы детского отдыха и о региональном стандарте. Это требование к условиям — инфраструктура и кадры — главное наше условие», — резюмировал Александр Сорокин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026