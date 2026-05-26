Александр Сорокин: Инфраструктура детских лагерей нуждается в серьёзных капитальных вложениях

В Псковской области остро стоят вопросы состояния инфраструктуры детских оздоровительных лагерей и нехватки квалифицированных кадров для летнего отдыха детей. Об этом сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии отметил, что большинство лагерей построены в 1960–1970-х годах и требуют капитального ремонта.

«Основная масса лагерей у нас построена в шестидесятых–семидесятых годах. Да, есть и построенные в девяностых, но это всё равно достаточно давно. Ни один из них не переживал капитального ремонта. То есть мы понимаем: инфраструктура нуждается не только в ежегодной заботе, но и в серьёзных капитальных вложениях», — подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что загородные лагеря на зимний период уходят на консервацию, что усложняет их круглогодичное использование и развитие инфраструктуры.

«Мы считаем, что надо стремиться к круглогодичному детскому отдыху. Надо отдать должное, многие школы открывают пришкольные лагеря на весенние, осенние каникулы, но инфраструктура пока этого не позволяет», — пояснил Александр Сорокин.

В числе кадровых проблем министр назвал нехватку опытных педагогов и воспитателей для работы в летних лагерях. Для решения этого вопроса привлекают студентов Псковского государственного университета и педагогических колледжей, а также ведут переговоры с вузами других регионов.

«Мы привлекаем студентов, в том числе из Санкт-Петербургского государственного университета. В этом году впервые будет профильная смена естественно-научной направленности, где преподаватели СПБГУ будут работать с детьми», — сообщил Александр Сорокин.

В регионе также обсуждается создание регионального стандарта детского отдыха, который должен закрепить требования к инфраструктуре, кадровому составу и содержанию программ. Министр отметил, что для системного развития отрасли необходимо объединение усилий министерства, вузов и студенческих отрядов.