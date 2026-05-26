Александр Сорокин: Инфраструктура детских лагерей нуждается в серьёзных капитальных вложениях

В Псковской области остро стоят вопросы состояния инфраструктуры детских оздоровительных лагерей и нехватки квалифицированных кадров для летнего отдыха детей. Об этом сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM.
Гость студии отметил, что большинство лагерей построены в 1960–1970-х годах и требуют капитального ремонта.
Он также обратил внимание, что загородные лагеря на зимний период уходят на консервацию, что усложняет их круглогодичное использование и развитие инфраструктуры.
В числе кадровых проблем министр назвал нехватку опытных педагогов и воспитателей для работы в летних лагерях. Для решения этого вопроса привлекают студентов Псковского государственного университета и педагогических колледжей, а также ведут переговоры с вузами других регионов.
В регионе также обсуждается создание регионального стандарта детского отдыха, который должен закрепить требования к инфраструктуре, кадровому составу и содержанию программ. Министр отметил, что для системного развития отрасли необходимо объединение усилий министерства, вузов и студенческих отрядов.