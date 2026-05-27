 
Общество

Две новых награды для заслуженных работников могут появиться в Псковской области

Введение двух новых наград заслуженного работника обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «О наградах Псковской области» разработан в целях учреждения новых наград Псковской области - званий «Заслуженный работник транспорта» и «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса». Звания будут присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее чем десять лет в указанных сферах деятельности.

В течение календарного года каждое звание будет присваиваться не более чем десяти гражданам. Для изготовления наград на три года (не более 60 человек) потребуется не более 275 000 рублей. В 2027 году и далее ежегодно для единовременной выплаты награждаемым по двум новым званиям (не более 20 человек) потребуется не более 700 000 рублей.

«Все заслуженные работники будут приравнены? Статус будет одинаковый?» - поинтересовался председатель комитета, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александр Братчиков.

«Все верно», - ответил начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов.

«А деньги заложены в бюджете?» - продолжил Александр Братчиков.

«Действовать закон будет с момента вступления в силу. Затем разрабатывается эскиз знаков, затем размещается заказ на изготовление», - пояснил Александр Кабанов.

«Это я понимаю, есть ли лимиты бюджетных средств?» - спросил Александр Братчиков.

«Сейчас в бюджет это включать не планируется, так как вся процедура займет около полугода. Все замечания мы уже обсудили и прорабатываем таблицу поправок», - добавил Александр Кабанов.

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

