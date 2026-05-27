«Анализируй этно»: В новомодном дерзком шушуне

Слушайте на волнах ПЛН FM новый выпуск программы «Анализируй этно», посвящённой обсуждению вопросов межэтнической тематики.

Одежда понадобилась человеку, чтобы защищать его от холода, ветра, дождя и палящего солнца. Но со временем она стала ещё и средством самовыражения и даже заменяла нашим предкам паспорт: по тому, как человек одет, можно было понять, семейный он или холостой, сколько у него детей, чем он занимается, во что верит, а главное – в каких краях он родился и к какому народу принадлежит. Даже сегодня представители многих народов России не только по праздникам одеваются в свои национальные костюмы, но и в будни используют в своей одежде этнические элементы и украшения. Им важно подчёркивать свою принадлежность к определённому этносу и верность традициям. И только у русских с этим хуже, чем у кого-либо.

В этом выпуске программы «Анализируй этно» ведущая Ольга Миронович поговорит с руководителем Центра дизайна и креативных индустрий Псковского государственного университета Ольгой Поспеловой о том, почему у русских в одежде так мало этнического и почему даже несмотря на то, что Кадышева снова в моде, в Пскове проще встретить на улице ковбоя или индейца, чем девушку в венце или парня в косоворотке. И это притом, что придуманная псковскими дизайнерами нарядная одежда в русском стиле даже попала на страницы глянцевого нью-йорского журнала.

