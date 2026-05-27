С 1 июня десять пришкольных лагерей Псковского округа примут более 270 детей, еще свыше 150 школьников отдохнут в оздоровительных лагерях Псковской области. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Натальи Фёдоровой в мессенджере Max

Наталья Фёдорова уточнила, что средства на организацию летней кампании выделили из муниципального и регионального бюджетов. Лагеря будут посещать дети из льготных и не льготных категорий семей.

«Это хорошая возможность для детей провести начало летних школьных каникул с пользой, в безопасности и под присмотром опытных педагогов», — отметила глава округа.

По словам Натальи Фёдоровой, для школьников подготовили насыщенные смены со спортивными занятиями и подвижными играми, походами и экскурсиями, уроками цифровой грамотности и творческими мастерскими. Также организаторы обеспечат детей двухразовым питанием.

Fдминистрации школ и педагоги завершают подготовку к открытию лагерей, подчеркнула глава округа. Около 50 сотрудников дорабатывают программы и проходят инструктажи. Cпециалисты уже проверили учреждения на соблюдение санитарных норм и требований антитеррористической защищенности.

Наталья Фёдорова также сообщила, что более 150 детей из Псковского округа отдохнут в оздоровительных лагерях Псковской области. Среди них — дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети работающих родителей, участники семей бойцов спецоперации и дети с ограниченными возможностями здоровья.