Асфальтирование подъездов к лечебным учреждениям, борьбу с борщевиком и создание точек Wi-Fi обсудили единороссы с губернатором

Встречи парламентских фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым, традиционно предваряющие публичное выступление главы региона с годовым отчётом о деятельности правительства, прошли в Псковском областном Собрании, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фракция «Единая Россия» как самое многочисленное депутатское объединение первой встретилась с губернатором для обсуждения достигнутых результатов и существующих проблем. Посредством видеоконференцсвязи в заседании также участвовали заместители губернатора и министры.

В начале разговора Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за совместную работу, отметив, что, несмотря на сложные времена, финансовое положение региона остаётся устойчивым. Доходы консолидированного бюджета за 2025 год составили 68,4 млрд рублей. Показатель немного ниже рекордного 2024 года, но, как пояснил губернатор, это связано с цикличностью федерального финансирования нацпроектов. При этом собственные доходы региона продолжили расти – прибавка составила порядка 2,6 млрд рублей.

«67,8% доходов консолидированного бюджета сейчас составляют собственные источники. Это очень важный показатель и самый высокий уровень как минимум с 2013 года», – подчеркнул глава региона. Михаил Ведерников также обратил внимание на планомерное снижение долговой нагрузки. На 1 января 2026 года госдолг составил 16,7 млрд рублей или 45,4% от собственных доходов. Для сравнения: в 2024 году было 53,3%, в 2023 году – 64,4%, а в 2017 году – 101,7%.

Губернатор также отметил увеличение инвестиционного портфеля региона и рост промышленности в первом квартале текущего года, несмотря на замедление по отдельным отраслям в 2025 году.

«По социальному блоку также есть результаты: обновляем здравоохранение, строим и ремонтируем школы, поддерживаем семьи, развиваем меры поддержки для участников СВО и их близких», – добавил глава региона.

Коротко обозначив основной контекст, Михаил Ведерников перешёл к темам, поднятым депутатами.

Отвечая на вопрос о степени готовности экотехнопарка в Палкинском районе, губернатор признал, что объект сложный и сроки завершения его строительства переносились уже не раз. На сегодняшний день готовность объекта составляет 73%. В отношении генерального подрядчика возбуждено уголовное дело за невыполнение обязательств. Михаил Ведерников проинформировал, что обсуждаются варианты завершения строительства с поддержкой федерального центра.

По просьбе единороссов губернатор доложил о мерах поддержки муниципалитетов в борьбе с борщевиком Сосновского. Ежегодно на эти цели из областного бюджета выделяется 25 млн рублей. Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году было обработано на 40% больше территорий, чем годом ранее. Эта тенденция сохраняется и в текущем периоде. Также, по словам главы региона, эффективно работает интерактивная карта мест произрастания борщевика – от граждан поступило около 500 обновлённых данных.

Традиционно единороссы обсудили с губернатором покупку жилья для педагогических и медицинских работников. Михаил Ведерников поблагодарил фракцию «Единая Россия» за эту инициативу. «Хорошая рабочая программа. Раньше, когда нам удавалось привлекать специалистов, большой процент через несколько лет уходил, а теперь большинство остаётся», – поделился губернатор и заверил, что приобретение квартир для медиков и учителей продолжится. Кроме того, глава региона напомнил, что область взяла на себя обязательства по компенсации педагогам части затрат за найм жилья.

В ходе заседания депутаты также обсудили с губернатором вопросы, связанные с обеспечением безопасности и особенностями ограничения мобильного интернета. В частности, глава региона рассказал о создании точек Wi-Fi, объединённых в единую сеть. «Мы ведём работу, чтобы в общественных пространствах, парках, библиотеках, торговых центрах была возможность воспользоваться интернетом», – обозначил задачу Михаил Ведерников.

В завершение встречи председатель областного Собрания Александр Котов поблагодарил губернатора за проделанную работу и постоянную готовность к диалогу с депутатским корпусом. «Большинство депутатов глубоко погружены в работу правительства, мы – участники этого процесса», – сказал спикер. Также Александр Котов положительно оценил работу министров, отметив сложившуюся практику их участия в заседаниях фракции. «Это всегда полезный разговор», – заметил он.

Переходя к достигнутым показателям, Александр Котов прежде всего обратил внимание на рост собственных доходов региона. «Увеличение налоговых поступлений говорит о том, что пусть и не быстрыми темпами, но наша экономика развивается. Уже почти 70% доходов регионального бюджета составляют собственные средства», – отметил парламентарий.

Александр Котов заострил внимание и на проблеме: «Большинство региональных дорог в последние годы привели в нормативное состояние. Дороги между областным центром и всеми районными центрами – это хорошие современные дороги, что, кстати, отмечаем не только мы сами, но и многочисленные гости нашего региона. А вот парковки и подъезды к нашим лечебным учреждениям находятся в таком состоянии, что просто невозможно проехать». Председатель Собрания озвучил предложение фракции «Единая Россия» о создании отдельной программы, которая позволит поэтапно покрыть асфальтом территории, прилегающие к медицинским учреждениям. Михаил Ведерников поддержал предложение однопартийцев.