 
Общество

Реабилитация инвалидов и ветеранов боевых действий включена в перечень деятельности социально ориентированных НКО

В региональном законодательстве расширен перечень видов деятельности, дающий право некоммерческим организациям получить статус социально ориентированных и претендовать на меры государственной поддержки. Соответствующий документ, приводящий областные нормы в соответствие с федеральным законодательством, принят на майской сессии Псковского областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Теперь государственную поддержку смогут получать социально ориентированные НКО, занимающиеся социальной реабилитацией участников специальной военной операции, инвалидов боевых действий, а также членов их семей. В перечень реабилитационных мер входят оказание психологической помощи, трудовая адаптация и профессиональная переподготовка.

Прежняя формулировка закона уточнена в связи с тем, что в федеральном законодательстве ветераны боевых действий и инвалиды боевых действий выделены в разные категории. Это изменение позволит устранить правовые коллизии и обеспечить адресную поддержку каждой из групп. 

