Рособрнадзор назвал дату первого обязательного устного экзамена по истории

Устный экзамен по истории для девятиклассников впервые могут провести в начале 2028 года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«К 2028-му в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории сделать обязательным для всех выпускников 9-х классов», — сказал он.

Анзор Музаев ранее сообщил, что Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников.

Как объясняли в Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.

В ведомстве отмечали, что экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать отношение к тем или иным событиям и личностям, пишет «РИА Новости».

