В Псковском округе начали очистку дорог и выравнивание покрытия

Дорожные организации, отвечающие за содержание дорог местного значения в рамках муниципальных контрактов, приступили к комплексу работ по благоустройству улично‑дорожной сети в Псковском муниципальном округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Специалисты очищают обочины от травянистой растительности и лотковую часть проезжей части — от грязи и случайного мусора.

Одновременно в населённых пунктах выполняют плановые мероприятия по выравниванию дорог в ПГС, а на отдельных участках, по решению комиссии и на основании данных территориальных отделов о состоянии полотна, проводят подсыпку.

Общая протяжённость дорог в округе превышает 1300 км, из них дорог в ПГС — более 860 км.