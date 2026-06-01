В Пскове провели акцию «Каникулы с Росгвардией» для юных членов ВОИ

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» посетили местную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и к знаковым датам — в 2026 году Росгвардия отметила 10‑летие ведомства и 215‑летие войск правопорядка. Росгвардейцы привезли подарки для юных подопечных организации и провели с ними дружескую встречу. Представители силового ведомства пообщались с ребятами, пожелали им здоровья, успехов и ярких летних каникул.

Акция «Каникулы с Росгвардией» традиционно проходит летом и направлена на поддержку подрастающего поколения.