Этим летом в Псковской области работу ищут более 500 подростков — аналитики

Самой популярной специализацией среди подростков стала работа официантом, барменом или бариста — на нее приходится 11% от общего числа резюме юных соискателей, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Также в топ-5 вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика — 11%, разнорабочего — 8%, курьера и почтальона — 7%, менеджера по продажам и работе с клиентами — 5%.

Изображение создано нейросетью

Этим летом в Псковской области работу ищут более 500 подростков. Чаще всего юные соискатели рассматривают работу в сферах обслуживания, складской логистики и доставки. Летом школьники могут работать полную разрешенную законом смену, что делает сезонную занятость особенно привлекательной для молодых соискателей.

Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остается постоянная работа — ее выбирают 44% молодых соискателей. Подработку предпочитают 9%, стажировки — 1%. Волонтерская деятельность пользуется минимальным спросом. При этом почти половина подростков (47%) хотели бы работать на территории работодателя. Удаленный формат привлекает 3% молодых соискателей, гибридный и разъездной — по 1%.

На данный момент для подростков открыто более 2,7 тысячи вакансий по всей России, в том числе в Псковской области. Чаще всего работодатели ищут курьеров (500 вакансий), промоутеров (500), упаковщиков (400) и продавцов (300). По 200 предложений доступно для аниматоров, сборщиков заказов и официантов, а по 100 — для таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров.

Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Почасовая оплата выше всего у догситтеров (1–2 тысячи рублей в час), аниматоров (1–1,3 тысячи рублей) и уборщиков (0,8–1,4 тысячи рублей), а таргетологам предлагают 0,5–1 тысячу рублей.

За одну смену больше всех потенциально могут заработать курьеры — 3–5 тысяч рублей, упаковщики — 1,5–2,5 тысячи рублей. Более скромный доход предлагают расклейщикам объявлений — 1,2–2,3 тысячи рублей за смену, и промоутерам — 2 тысячи рублей.

При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тысяч рублей). Работникам колл-центров предлагают 40 тысяч рублей, разнорабочим — 35 тысяч рублей, няням и озеленителям — по 30 тысяч рублей, фотографам — от 25 до 40 тысяч рублей, а продавцам — от 27 до 30 тысяч рублей.