 
Общество

Этим летом в Псковской области работу ищут более 500 подростков — аналитики

0

Самой популярной специализацией среди подростков стала работа официантом, барменом или бариста — на нее приходится 11% от общего числа резюме юных соискателей, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Также в топ-5 вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика — 11%, разнорабочего — 8%, курьера и почтальона — 7%, менеджера по продажам и работе с клиентами — 5%.

Изображение создано нейросетью

Этим летом в Псковской области работу ищут более 500 подростков. Чаще всего юные соискатели рассматривают работу в сферах обслуживания, складской логистики и доставки. Летом школьники могут работать полную разрешенную законом смену, что делает сезонную занятость особенно привлекательной для молодых соискателей.

Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остается постоянная работа — ее выбирают 44% молодых соискателей. Подработку предпочитают 9%, стажировки — 1%. Волонтерская деятельность пользуется минимальным спросом. При этом почти половина подростков (47%) хотели бы работать на территории работодателя. Удаленный формат привлекает 3% молодых соискателей, гибридный и разъездной — по 1%.

На данный момент для подростков открыто более 2,7 тысячи вакансий по всей России, в том числе в Псковской области. Чаще всего работодатели ищут курьеров (500 вакансий), промоутеров (500), упаковщиков (400) и продавцов (300). По 200 предложений доступно для аниматоров, сборщиков заказов и официантов, а по 100 — для таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров. 

Условия оплаты на этих позициях различаются в зависимости от нагрузки и специфики задач. Почасовая оплата выше всего у догситтеров (1–2 тысячи рублей в час), аниматоров (1–1,3 тысячи рублей) и уборщиков (0,8–1,4 тысячи рублей), а таргетологам предлагают 0,5–1 тысячу рублей. 

За одну смену больше всех потенциально могут заработать курьеры — 3–5 тысяч рублей, упаковщики — 1,5–2,5 тысячи рублей. Более скромный доход предлагают расклейщикам объявлений — 1,2–2,3 тысячи рублей за смену, и промоутерам — 2 тысячи рублей.
При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тысяч рублей). Работникам колл-центров предлагают 40 тысяч рублей, разнорабочим — 35 тысяч рублей, няням и озеленителям — по 30 тысяч рублей, фотографам — от 25 до 40 тысяч рублей, а продавцам — от 27 до 30 тысяч рублей. 

«По закону официально начать работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей или органов опеки трудовой договор разрешено заключать уже с 14-15 лет, а для творческой работы – и до достижения 14 лет. При этом работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: в период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Правило о сокращении рабочего времени из-за учебы летом не применяется, что позволяет ребятам трудиться полную разрешенную смену», — комментирует юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026