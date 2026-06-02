По итогам конкурса ТОСов в Пскове будут благоустроены 66 территорий силами жильцов

66 территорий города Пскова будут улучшены силами их жильцов. Об этом пишет глава города Борис Елкин в мессенджере «Макс».

Фото: Борис Елкин / «Макс»

«Такое число победителей мы определили сегодня по итогам конкурса ТОСов, причем почти треть из них участвовали впервые. Теперь у них появятся детские и спортивные площадки, новые ограждения, камеры и урны», - пишет глава города.

По его словам, лидирующей позицией в заявках по традиции остается ремонт проездов, парковок и тротуаров. Несмотря на то, что максимальная сумма выигрыша – миллион рублей, и за эти деньги не провести масштабного обновления участка, эта возможность работает и остается востребованной. Некоторые делят проект на несколько лет, так получается охватить гораздо более крупный отрезок.

«Поговорили также о трудностях, например, в выборе подрядчика, составлении коммерческих предложений, работе с жителями. Было и много точечных предложений по некоторым ТОСам, взяли их все в работу. Я продолжаю призывать всех активных горожан создавать территориальное общественное самоуправление – это действенный и рабочий инструмент, чтобы улучшить ваш двор!» - рассказал Борис Елкин. «Поговорили также о трудностях, например, в выборе подрядчика, составлении коммерческих предложений, работе с жителями. Было и много точечных предложений по некоторым ТОСам, взяли их все в работу. Я продолжаю призывать всех активных горожан создавать территориальное общественное самоуправление – это действенный и рабочий инструмент, чтобы улучшить ваш двор!» - рассказал Борис Елкин.

За всеми подробностями можно обратиться в управление городского хозяйства, телефон: 29-15-00.