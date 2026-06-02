По итогам конкурса ТОСов в Пскове будут благоустроены 66 территорий силами жильцов

66 территорий города Пскова будут улучшены силами их жильцов. Об этом пишет глава города Борис Елкин в мессенджере «Макс».
Фото: Борис Елкин / «Макс»
По его словам, лидирующей позицией в заявках по традиции остается ремонт проездов, парковок и тротуаров. Несмотря на то, что максимальная сумма выигрыша – миллион рублей, и за эти деньги не провести масштабного обновления участка, эта возможность работает и остается востребованной. Некоторые делят проект на несколько лет, так получается охватить гораздо более крупный отрезок.
За всеми подробностями можно обратиться в управление городского хозяйства, телефон: 29-15-00.
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