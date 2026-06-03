Победителей первой региональной премии детского омбудсмена наградили в Пскове

Вручение первой региональной премии уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области «Защищая детство-2026» прошло в библиотеке имени Ивана Василёва, сообщила региональный детский омбудсмен Наталия Соколова.

Фото здесь и далее: Наталия Соколова / «ВКонтакте»

«Детство - это не просто период жизни. Это фундамент, на котором строится всё будущее. И, чтобы этот фундамент был крепким, нужны те, кто ежедневно, порой незаметно, но уверенно стоит на страже прав, интересов и счастья детей. Зачем нужна эта премия, спросите вы? Она не про статус и не про протокол. Она про признание и благодарность. Признание тех, кто не проходит мимо, кто вкладывает душу, время и ресурсы в то, чтобы у каждого ребёнка в регионе было право на счастливое детство, безопасность, развитие и поддержку. Это благодарность всем, кто неравнодушен. Активным родителям, журналистам, руководителям НКО, педагогам, наставникам, предпринимателям и правозащитникам - всем, кто своим делом доказывает: детство - это ценность, которую мы обязаны защищать», - подчеркнула Наталия Соколова.

В эфире ПЛН FM (102.6 FM) омбудсмен отметила, что в этом году впервые шесть номинантов получили небольшие статуэтки в знак благодарности за взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка. «Это как раз те инструменты, те организации, которые помогают», - пояснила она.

Лауреатами первой премии в номинациях стали:

«НКО для детей» - Наталья Лобанова и Центр абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями; здоровья «Добрея» - за системную помощь и заботу об особых детях, а также поддержку их семей;

«Медиа о детях» - редактор псковской радиостанции Андрей Калинин - за освещение детских тем, проблем и успехов.

«Бизнес - детям» - Павел и Мария Андреевы, Центр интеллектуального развития «Вектор | Псков», проект «Безопасный город» - за вклад в развитие безопасной среды для детей.

«Вдохновение» - Детский духовой оркестр имени А. П. Роора (дирижер - Никита Орлов, руководитель - Анна Роор) - за творчество, которое окрыляет юные сердца.

«Наставничество» - Детская деревня SOS - Псков (директор Игорь Соловьёв) - за верность принципу: у каждого ребёнка должна быть семья.

«Защита прав детей» - Андрей Царев (директор Центра лечебной педагогики) - за профессионализм и содействие в принятии государственных решений в защиту прав особенных детей.