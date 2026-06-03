Победителей первой региональной премии детского омбудсмена наградили в Пскове

Вручение первой региональной премии уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области «Защищая детство-2026» прошло в библиотеке имени Ивана Василёва, сообщила региональный детский омбудсмен Наталия Соколова.
Фото здесь и далее: Наталия Соколова / «ВКонтакте»
В эфире ПЛН FM (102.6 FM) омбудсмен отметила, что в этом году впервые шесть номинантов получили небольшие статуэтки в знак благодарности за взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка. «Это как раз те инструменты, те организации, которые помогают», - пояснила она.
Лауреатами первой премии в номинациях стали:
- «НКО для детей» - Наталья Лобанова и Центр абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями; здоровья «Добрея» - за системную помощь и заботу об особых детях, а также поддержку их семей;
- «Медиа о детях» - редактор псковской радиостанции Андрей Калинин - за освещение детских тем, проблем и успехов.
- «Бизнес - детям» - Павел и Мария Андреевы, Центр интеллектуального развития «Вектор | Псков», проект «Безопасный город» - за вклад в развитие безопасной среды для детей.
- «Вдохновение» - Детский духовой оркестр имени А. П. Роора (дирижер - Никита Орлов, руководитель - Анна Роор) - за творчество, которое окрыляет юные сердца.
- «Наставничество» - Детская деревня SOS - Псков (директор Игорь Соловьёв) - за верность принципу: у каждого ребёнка должна быть семья.
- «Защита прав детей» - Андрей Царев (директор Центра лечебной педагогики) - за профессионализм и содействие в принятии государственных решений в защиту прав особенных детей.
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