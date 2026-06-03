Авиакомпания «Азимут» не субсидируется за отмененные перелеты — Александр Котов

Авиакомпания «Азимут» не субсидируется областным бюджетом за отмену перелета или при переносе рейса. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM».

«Авиакомпании просто так деньги никто не дает, субсидируются только авиаперелеты. Соответственно, если авиакомпания перелет не совершила, то никакой субсидии она не получает. Получает только за конкретно выполненный рейс по определенным объективным критериям», — подчеркнул парламентарий, отвечая на вопрос радиослушателя о том, стоит ли субсидировать «Азимут» в условиях участившихся режимов беспилотной опасности и отмены рейсов.

Самая главная проблема отмены и переноса рейсов, считает Александр Котов, — трудности при планировании времени.

«Мы рассчитываем, что на конкретном рейсе и в конкретный день сможем улететь в Москву или наоборот вернуться в Псков. Ведь зачастую это связано со служебными командировками, хотя туризм также важен. Конечно, это реальная проблема, но что-то с этим сделать в ущерб безопасности людей нельзя ни в коем случае», — отметил гость студии.

Парламентарий также добавил, что подобные ограничения вводятся не только в Псковской области, но и в Москве и других регионах России.