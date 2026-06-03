Причину панических атак при физическом здоровье объяснил психолог

Чаще всего панические атаки появляются тогда, когда человек находится долгое время в стрессе, тогда психика не выдерживает. После нескольких эпизодов человек начинает бояться повторения: перестаёт выходить из дома; избегает поездок; боится оставаться один; начинает всё контролировать. Жизнь начинает постепенно сужаться. Причем это может касается не только самого человека, но и его близких, отметила психолог Ирина Ащеулова.
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Даже когда состояние становится тяжёлым, многие продолжают ничего не делать. Главная причина здесь — страх. Страх оказаться «ненормальным» или услышать какой-то непоправимый диагноз. Страх осуждения.
Ещё одна причина отказа, по словам эксперта, заключается в негативном опыте, когда человеку раньше говорили: «Ты всё придумал»; «Это от безделья»; «Меньше думай». После этого появляется недоверие к помощи вообще.
Также люди часто боятся, что их не поймут; что начнут «копаться в голове»; что заставят пить таблетки; что терапия изменит их личность. Но на практике психотерапия выглядит совсем иначе, чем её представляет тревожный человек.
Психолог поясняет, что не стоит воспринимать первую встречу с психологом, как что-то необратимое. Первая консультация — это знакомство, возможность рассказать о своём состоянии, задать вопросы и понять, подходит ли вам специалист. Человек имеет право сомневаться, менять специалиста и искать тот формат помощи, в котором ему будет безопасно. Работа с психологом или психотерапевтом — это не насилие над человеком, а сотрудничество.
Также важно помнить, что тревожные симптомы действительно могут усиливаться из-за физического состояния организма: с нарушением работы щитовидной железы; с дефицитами витаминов и микроэлементов; с гормональными нарушениями. Поэтому базовое обследование у врача - разумный шаг. Но если анализы в норме, а тревога, бессонница, внутреннее напряжение и телесные симптомы остаются, не стоит годами искать скрытую болезнь и оставаться с этим в одиночку. Это одна из самых распространённых ловушек тревожного человека.
Эксперт подчёркивает, что очень важно понимать: это не навсегда. Тревожное расстройство хорошо поддаётся коррекции. Помощь может включать психотерапию, работу с образом жизни, обучение навыкам саморегуляции, развитие эмоционального интеллекта, иногда медикаментозную поддержку. И здесь важно убрать один из главных страхов: назначение препаратов не означает «тяжёлую психиатрию». Иногда медикаменты помогают снизить перегрузку нервной системы и стабилизировать состояние, пока человек проходит терапию. Такое решение принимает только врач-психиатр или психотерапевт с медицинским образованием.
Длительная бессонница, панические атаки, эмоциональное выгорание, потеря сил, разрушение отношений, невозможность нормально жить — это уже достаточная причина обратиться за помощью. Не нужно ждать полного внутреннего краха. Если внутри постоянно тяжело, страшно и тревожно — с этим не обязательно оставаться одному, пишет RuNews24.ru.