Причину панических атак при физическом здоровье объяснил психолог

Чаще всего панические атаки появляются тогда, когда человек находится долгое время в стрессе, тогда психика не выдерживает. После нескольких эпизодов человек начинает бояться повторения: перестаёт выходить из дома; избегает поездок; боится оставаться один; начинает всё контролировать. Жизнь начинает постепенно сужаться. Причем это может касается не только самого человека, но и его близких, отметила психолог Ирина Ащеулова.

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Даже когда состояние становится тяжёлым, многие продолжают ничего не делать. Главная причина здесь — страх. Страх оказаться «ненормальным» или услышать какой-то непоправимый диагноз. Страх осуждения.

«Особенно тяжело становится тем людям, которые привыкли быть сильными, всё контролировать и справляться самостоятельно. Они говорят себе: «У других хуже»; «Надо просто взять себя в руки»; «Это пройдёт»; «Я просто ленюсь». Но тревожное расстройство не лечится усилием воли», - отмечает Ирина Ащеулова.

Ещё одна причина отказа, по словам эксперта, заключается в негативном опыте, когда человеку раньше говорили: «Ты всё придумал»; «Это от безделья»; «Меньше думай». После этого появляется недоверие к помощи вообще.

Также люди часто боятся, что их не поймут; что начнут «копаться в голове»; что заставят пить таблетки; что терапия изменит их личность. Но на практике психотерапия выглядит совсем иначе, чем её представляет тревожный человек.

«Сам факт страха не означает, что помощь не нужна. Многие откладывают обращение до момента, когда «станет не страшно». Но проблема в том, что страх редко исчезает до действия. Люди на первую консультацию приходят все ещё растерянным, тревожными и неуверенными. И это нормально», - подчеркивает Ирина Ащеулова.

Психолог поясняет, что не стоит воспринимать первую встречу с психологом, как что-то необратимое. Первая консультация — это знакомство, возможность рассказать о своём состоянии, задать вопросы и понять, подходит ли вам специалист. Человек имеет право сомневаться, менять специалиста и искать тот формат помощи, в котором ему будет безопасно. Работа с психологом или психотерапевтом — это не насилие над человеком, а сотрудничество.

Также важно помнить, что тревожные симптомы действительно могут усиливаться из-за физического состояния организма: с нарушением работы щитовидной железы; с дефицитами витаминов и микроэлементов; с гормональными нарушениями. Поэтому базовое обследование у врача - разумный шаг. Но если анализы в норме, а тревога, бессонница, внутреннее напряжение и телесные симптомы остаются, не стоит годами искать скрытую болезнь и оставаться с этим в одиночку. Это одна из самых распространённых ловушек тревожного человека.

«Мы живём в условиях постоянной перегрузки нервной системы. Мозг практически не получает паузы: бесконечный поток информации; тревожные новости; высокая скорость жизни; хронический стресс; внутреннее напряжение; отсутствие ощущения безопасности. Человек может говорить: «У меня всё нормально», но при этом он не может расслабиться; его мучает бессонница или тревожный сон; человек живет в постоянном ожидании проблем; он теряет способность радоваться жизни», - заметила Ирина Ащеулова.

Эксперт подчёркивает, что очень важно понимать: это не навсегда. Тревожное расстройство хорошо поддаётся коррекции. Помощь может включать психотерапию, работу с образом жизни, обучение навыкам саморегуляции, развитие эмоционального интеллекта, иногда медикаментозную поддержку. И здесь важно убрать один из главных страхов: назначение препаратов не означает «тяжёлую психиатрию». Иногда медикаменты помогают снизить перегрузку нервной системы и стабилизировать состояние, пока человек проходит терапию. Такое решение принимает только врач-психиатр или психотерапевт с медицинским образованием.

Длительная бессонница, панические атаки, эмоциональное выгорание, потеря сил, разрушение отношений, невозможность нормально жить — это уже достаточная причина обратиться за помощью. Не нужно ждать полного внутреннего краха. Если внутри постоянно тяжело, страшно и тревожно — с этим не обязательно оставаться одному, пишет RuNews24.ru.