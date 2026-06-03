В Пскове спасают собаку с двумя отстреленными передними лапами

Собаку по кличке Глеб, которой отстрелили обе передние лапы, пытаются спасти в Пскове, сообщается в группе зооприюта «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: приют «Шанс»

«В Голубово (Псковский округ) найден расстрелянный пёс! Вдребезги разнесены обе передние лапы! Примерно неделю назад он вышел из леса к людям за помощью, опираясь на две задние лапы и на кость, торчащую из одной из передних лап», - отметили в приюте.

Извлечь всю дробь из лап после лечения оказалось невозможно. Псу поставили внешний фиксатор (спицы). Затем произвели операцию в попытке сохранения лапы от ампутации.