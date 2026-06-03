В Пскове спасают собаку с двумя отстреленными передними лапами

Собаку по кличке Глеб, которой отстрелили обе передние лапы, пытаются спасти в Пскове, сообщается в группе зооприюта «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: приют «Шанс»
«В Голубово (Псковский округ) найден расстрелянный пёс! Вдребезги разнесены обе передние лапы! Примерно неделю назад он вышел из леса к людям за помощью, опираясь на две задние лапы и на кость, торчащую из одной из передних лап», - отметили в приюте.
Извлечь всю дробь из лап после лечения оказалось невозможно. Псу поставили внешний фиксатор (спицы). Затем произвели операцию в попытке сохранения лапы от ампутации.
«Переливание закончилось в 6 утра. По показателям, вроде, все в норме, но была снижена частота сердечных сокращений (ЧСС). Атропином нормализовали. Вечером переберут полный анализ крови. Для прооперированной лапы нужен офломелид. На операцию решили сегодня не идти. Слишком рискованно. Вечером навестим его. Попробуем предложить курочку. Очень тревожно пока, молимся и надеемся. Он столько пережил, так боролся за жизнь...столько боли вынес... Он обязан выжить», - добавили в приюте.