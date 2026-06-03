 
Общество

В Пскове спасают собаку с двумя отстреленными передними лапами

0

Собаку по кличке Глеб, которой отстрелили обе передние лапы, пытаются спасти в Пскове, сообщается в группе зооприюта «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: приют «Шанс»

«В Голубово (Псковский округ) найден расстрелянный пёс! Вдребезги разнесены обе передние лапы! Примерно неделю назад он вышел из леса к людям за помощью, опираясь на две задние лапы и на кость, торчащую из одной из передних лап», - отметили в приюте.

Извлечь всю дробь из лап после лечения оказалось невозможно. Псу поставили внешний фиксатор (спицы). Затем произвели операцию в попытке сохранения лапы от ампутации. 

«Переливание закончилось в 6 утра. По показателям, вроде, все в норме, но была снижена частота сердечных сокращений (ЧСС). Атропином нормализовали. Вечером переберут полный анализ крови. Для прооперированной лапы нужен офломелид. На операцию решили сегодня не идти. Слишком рискованно. Вечером навестим его. Попробуем предложить курочку. Очень тревожно пока, молимся и надеемся. Он столько пережил, так боролся за жизнь...столько боли вынес... Он обязан выжить», - добавили в приюте.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026