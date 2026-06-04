Вакцины, учет и подворовые обходы: Михаил Ведерников рассказал Дмитрию Патрушеву о защите продовольственной безопасности региона

Вопросы обеспечения ветеринарного благополучия и продовольственной безопасности страны обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании постоянно действующей правительственной противоэпизоотической комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом глава региона сообщил в Мах.

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Стабильное развитие животноводства, отметил Дмитрий Патрушев, зависит от системной работы на всех уровнях.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках президентского нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» ведется работа по повышению самообеспеченности вакцинами и препаратами для животных. Помимо этого, он также доложил о работе региона по учету и предоставлению сведений о поголовье сельскохозяйственного скота.

Основные задачи сейчас связаны с уточнением сведений по личным подсобным хозяйствам. По словам губернатора, чтобы выстроить эффективный обмен данными, в апреле правительство заключило соглашение с Псковстатом.