Разнорабочие и курьеры вошли в число самых востребованных специалистов в Псковской области

Разнорабочие, курьеры и менеджеры по продажам вошли в число самых востребованных работников в Псковской области. К такому выводу пришли аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав 2,3 тысячи вакансий, открытых в Псковской области в мае 2026 года.

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Топ-10 самых востребованных специалистов в Псковской области по итогам мая 2026 года возглавили разнорабочие — работодатели открыли для них более 500 вакансий, что составляет 25% от общего числа предложений о работе в регионе. Медианная предлагаемая зарплата для них достигла 116 тысяч рублей, а диапазон предложений находился в пределах от 99 тысяч до 165 тысяч рублей.

На втором месте расположились курьеры — почти 200 вакансий (8%) с медианной зарплатой 150,1 тысячи рублей и вилкой от 100 тысяч до 190 тысяч рублей.

Замыкают тройку лидеров менеджеры по продажам и работе с клиентами — более 160 вакансий (7%), где медианная зарплата составила 79,9 тысячи рублей при диапазоне от 52,5 тысячи до 135 тысяч рублей.

Также в десятку наиболее востребованных специалистов вошли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — более 160 вакансий (7%) с медианной зарплатой 46,5 тысячи рублей и диапазоном от 37,5 тысячи до 66,5 тысячи рублей. Для водителей и экспедиторов работодатели открыли более сотни вакансий (5%), предлагая медианную зарплату в размере 105,8 тысячи рублей при вилке от 49 тысяч до 200 тысяч рублей. Монтажникам было доступно около сотни вакансий (4%) с медианной зарплатой 165 тысяч рублей и диапазоном от 140,2 тысячи до 195 тысяч рублей. Для сварщиков разместили около сотни вакансий (4%), где медианная зарплата достигла 260 тысяч рублей при вилке от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Электромонтажникам, электромонтерам и техникам-электрикам работодатели предлагали около сотни вакансий (3%) с медианной зарплатой 90 тысяч рублей, при этом диапазон предложений составлял от 51,5 тысячи до 170 тысяч рублей. Для врачей было открыто около сотни вакансий (3%), медианная зарплата составила 104 тысяч рублей при вилке от 60 тысяч до 275 тысяч рублей. Замыкают рейтинг машинисты — более 70 вакансий (3%) с медианной зарплатой 105 тысяч рублей и диапазоном от 65 тысяч до 210 тысяч рублей.