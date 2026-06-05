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Псковские курсанты подвели итоги конкурса стенгазет с пропагандой ЗОЖ

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В Псковском филиале Университета ФСИН России среди учебных групп состоялся конкурс стенгазет на тему профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото: Псковский филиал Университет ФСИН России

Мероприятие было направлено на формирование у курсантов негативного отношения к употреблению наркотических средств, повышение уровня правовой культуры, а также привлечение внимания молодежи к проблеме распространения наркомании в современном обществе.

Участники конкурса представили творческие работы, в которых отразили опасность наркотической зависимости, ее последствия для здоровья и социальной жизни человека, а также важность ведения здорового образа жизни и ответственного отношения к своему будущему.

При оценке конкурсных работ жюри учитывало соответствие заявленной тематике, информативность, оригинальность оформления и творческий подход авторов.

По итогам конкурса победителем стала 12 учебная группа. Второе место заняла 22 учебная группа, третье место присуждено 42 учебной группе.

Представленные стенгазеты наглядно продемонстрировали осведомленность курсантов о проблеме наркомании и их активную гражданскую позицию в вопросах сохранения здоровья и популяризации здорового образа жизни.

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