Кинолог объяснил причины побега собак с дачных участков

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в пятницу, рассказал, почему собаки убегают с дач.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что на даче владельцы собак нередко расслабляются и меньше внимания уделяют безопасности питомцев, считая огороженный участок надежной защитой. Однако именно это часто становится причиной побегов животных.

Стоит регулярно проверять забор на наличие щелей и подкопов, а также оценивать его высоту, если собака способна перепрыгнуть ограждение. Калитки и двери должны надежно закрываться, чтобы питомец не смог открыть их самостоятельно.

Кинолог также напомнил о запрете самовыгула. Собака всегда должна находиться под присмотром, поскольку за пределами участка ее могут подстерегать различные опасности.

Для повышения шансов на возвращение потерявшегося питомца эксперт посоветовал использовать не только клеймо или чип, но и адресник на ошейнике. Дополнительной мерой безопасности может стать GPS-трекер, особенно во время прогулок в лесу или на природе.

Если собака регулярно пытается сбежать, стоит обратить внимание на причины такого поведения. Питомцу может не хватать активности, игр или новых впечатлений. Поэтому важно обеспечить ему достаточные физические и умственные нагрузки.

При этом кинолог не советует ругать собаку после возвращения домой: животное может воспринять это как наказание за возвращение, а не за сам побег.