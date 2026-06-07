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Российские ученые сообщили о прорыве в лечении опухоли мозга

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Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы — одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Работу выполнил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследования проводились в рамках гранта Минобрнауки.

Междисциплинарный коллектив исследователей и врачей предложил инновационные подходы как к выявлению заболевания, так и к его терапии.

Наиболее эффективным методом диагностики специалисты назвали ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров. При внутривенном введении такие молекулы накапливаются в опухоли и позволяют четко визуализировать ее расположение.

Для лечения ученые использовали аптамеры, соединенные с уже известными противоопухолевыми веществами. Такой подход позволяет доставлять препараты непосредственно к клеткам глиомы, повышая точность воздействия.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить несколько аптамеров, которые увеличивают чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствуют их распространению в здоровые ткани мозга, пишет РИА Новости. По мнению ученых, это может снизить риск рецидива и увеличить продолжительность жизни пациентов.

Еще одним направлением работы стало так называемое перепрограммирование опухолевых клеток. Как рассказала доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова, для этого используется коктейль GQ comby, содержащий несколько молекул. По ее словам, они воздействуют на клетки опухоли и преобразуют их в здоровые, неопасные и неспособные к делению клетки мозга.

В Минобрнауки сообщили, что разработанные препараты уже подтвердили свою эффективность. Сейчас они проходят процедуру патентования и готовятся к доклиническим исследованиям.

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