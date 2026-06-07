 
Общество

Геннадий Иойлев поздравил псковских социальных работников с их профессиональным праздником

0

Заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев поздравил социальных работников с их профессиональным праздником 5 июня, сообщили в администрации.

Фотографии: администрация города Пскова

Геннадий Иойлев поздравил социальных работников с праздником и вручил благодарственные письма за их достойный труд. 

«Этот праздник — день тех людей, чья широта сердца вмещает в себя тяжелые судьбы других людей, а сила духа помогает работать с трудностями. Социальные работники – опора и крепкий тыл нашего общества!» — отмечают в администрации.

 


Администрация города Пскова выразила благодарность и уважение всем трудящимся в городском центре социального обслуживания, территориальном отделе, центре срочной социальной помощи, социальном городке и других отделениях социальной защиты.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026