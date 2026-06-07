Геннадий Иойлев поздравил псковских социальных работников с их профессиональным праздником

Заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев поздравил социальных работников с их профессиональным праздником 5 июня, сообщили в администрации.

Фотографии: администрация города Пскова

Геннадий Иойлев поздравил социальных работников с праздником и вручил благодарственные письма за их достойный труд.



«Этот праздник — день тех людей, чья широта сердца вмещает в себя тяжелые судьбы других людей, а сила духа помогает работать с трудностями. Социальные работники – опора и крепкий тыл нашего общества!» — отмечают в администрации.



Администрация города Пскова выразила благодарность и уважение всем трудящимся в городском центре социального обслуживания, территориальном отделе, центре срочной социальной помощи, социальном городке и других отделениях социальной защиты.