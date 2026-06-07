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В Общественной палате предложили ввести факультативы по этикету в школах

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Факультатив по деловому и личному этикету надо ввести в российских школах. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что нам надо просто записать рекомендации каждой школе, чтобы с каждым классом провели несколько факультативных уроков по обучению детей личному, деловому, семейному этикету. Это не сложно, но, к сожалению, даже не все родители это знают и умеют», — комментирует Владислав Гриб.

По его словам, на таких урокам могут присутствовать и родители. Кроме того, в школах должна быть «наглядная агитация» с правилами этикета. «Как вести себя в школе с одноклассниками, с учителями, со взрослыми, с пожилыми, с людьми с ограниченными возможностями. Как вести себя в классах, коридорах, в столовой. Как общаться особенно. Сейчас мы общаемся друг с другом, смотря в мобильные телефоны, гаджеты. Это недопустимо», — комментирует Владислав Гриб, отметив, что и общению по телефону тоже надо учить.

 

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