В Общественной палате Псковской области вручили мандаты членам ОНК седьмого состава

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие торжественном мероприятии в Общественной палате Псковской области, на котором состоялось вручение мандатов вновь избранным членам Общественной наблюдательной комиссии региона седьмого состава. На мероприятии также присутствовали помощник прокурора Псковской области Тарас Алексеев, а также заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Фотографии: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

В соответствии с решением Совета Общественной палаты России в новый состав регионального ОНК вошли 10 человек: Алексей Зацепов, Павел Козырев, Василий Лупаков, Григорий Матвеев, Василий Нетреба, Сергей Павлов, Александр Савунов, Андрей Стегний, Николай Червяков, Ольга Шатова. Полномочия нового состава ОНК будут действовать в течение трех лет.



Торжественную часть церемонии открыл председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. Он поздравил присутствующих со знаковым событием и пожелал плодотворной работы на благо общества.



Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, обращаясь с приветственным словом поздравил новых членов ОНК с назначением. Дмитрий Шахов выразил благодарность как предыдущему составу ОНК, так и новому за их активную жизненную позицию и желание принять участие в общественном контроле за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания на общественных началах, за готовность потратить на важную общественно-государственную миссию своё свободное личное время.



Псковский омбудсмен напомнил, что это не только следственные изоляторы и исправительные колонии ФСИН России, места предварительного содержания органов полиции и органов военного управления, но и учреждения здравоохранения, где оказывается психиатрическая помощь нашим согражданам. Особое внимание уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил, на изменения законодательства, согласно которому Общественная наблюдательная комиссия ежегодно не позднее 30 дней после окончания календарного года направляет региональному уполномоченному по правам человека материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.



Как подчеркнул Дмитрий Шахов особую важность деятельность ОНК приобретает тогда , когда лица, находящиеся в местах лишения свободы выразили несогласие с решениями контрольно-надзорных органов и должностных лиц, и в этом случае беспристрастный контроль со стороны общественников, наделенных важными публичными функциями, имеет своё решающее значение. «Я в своей практике часто использую. такую возможность и прошу, например, повторно проверить обоснованность жалоб, поступивших из мест лишения свободы. Достаточно часто мы вместе с ОНК проводим совместные проверки, что повышает, как объективность, так и обоснованность выводов о соблюдении прав граждан в местах принудительного содержания», — поделился своим опытом псковский омбудсмен.



Помощник прокурора Псковской области Тарас Алексеев и заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский в своих выступлениях поздравили новый состав ОНК и поделились намеченными планами на совместную работу. В своих речах они подчеркнули важность общественного контроля за соблюдением прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также необходимость конструктивного взаимодействия между ОНК, правоохранительными органами и правозащитными структурами.



После торжественной части состоялось первое организационное заседание нового состава ОНК. В ходе заседания были избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь ОНК, а также утвержден регламент работы комиссии. Председателем седьмого состава ОНК Псковской области стал Николай Червяков и это решение было принято единогласно.