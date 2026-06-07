Эксперт: Более 60% школьников РФ выбирают колледж, а не вуз

Свыше 60% российских школьников поступают в колледж, а не в вуз. Такие данные привел управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

«Более 60% школьников сегодня идут в колледж. Это факт. Современное поколение заинтересовано в финансовой самостоятельности — и это хорошая тенденция», — сказал Иван Есин.



Комментируя влияние искусственного интеллекта на рынок труда, Иван Есин призвал не переоценивать риски. «Базовые знания не устаревают. И развивать так называемые мягкие навыки - на этих двух основаниях строится любая успешная карьера», — подчеркнул он.



По прогнозам Минтруда, востребованность инженерных и технических кадров в ближайшие 5-10 лет будет огромной, добавил Иван Есин в разговоре с ТАСС.