Врач рассказала, что 7,5 тысяч шагов в день достаточно для здоровья

Проходить 7,5 тысяч шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

Она рассказала, что миф про «десять тысяч шагов в день» родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Компания выпустила первый шагомер «Манпо-кей», что переводится как «измеритель десяти тысяч шагов». По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.



«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно шести-восьми тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», — отметил врач.



Поэтому, пояснила специалист, не нужно гнаться за круглой цифрой. Лучше гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю — этого достаточно для сердца и сосудов, пишет «РИА Новости».