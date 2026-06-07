 
Общество

Врач рассказала, что 7,5 тысяч шагов в день достаточно для здоровья

0

Проходить 7,5 тысяч шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

Она рассказала, что миф про «десять тысяч шагов в день» родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Компания выпустила первый шагомер «Манпо-кей», что переводится как «измеритель десяти тысяч шагов». По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.

«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно шести-восьми тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», — отметил врач.

Поэтому, пояснила специалист, не нужно гнаться за круглой цифрой. Лучше гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю — этого достаточно для сердца и сосудов, пишет «РИА Новости».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026